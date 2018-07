Washington (AFP) Am Weißen Haus in Washington ist am Montag Alarm gegeben worden, nachdem ein Mann Feuerwerkskörper über die Umzäunung geworfen hatte. Wie die Nachrichtenagentur AFP von einem Geheimdienstmitarbeiter erfuhr, wurden am Amtssitz von US-Präsident Barack Obama Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, als der Unbekannte mit Feuerwerkskörpern zündelte. Es seien jedoch keine Schüsse gefallen, versicherte der Geheimdienstmitarbeiter.

