Paris (AFP) Ein gesunder Lebenswandel kann der Alterung von Zellen entgegenwirken. Zu diesem Befund kommen US-Forscher in einer bislang beispiellosen, wenn auch auf einer niedrigen Zahl von Versuchsteilnehmern basierenden Studie, die am Dienstag in der Fachzeitschrift "The Lancet Oncology" veröffentlicht wurde. Die Forscher nahmen den Einfluss eines gesunden Lebenswandels auf sogenannte Telomere unter die Lupe. Diese Proteinstrukturen sind so etwas wie Schutzkappen, die am Ende der Chromosomen sitzen und das Erbgut bei Zellteilungen beschützen. Ihre Länge gilt als Indiz für die Lebensspanne einer Zelle.

