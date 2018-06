Washington (AFP) Nach dem Amoklauf auf einem Marinestützpunkt in Washington bereitet das Pentagon eine Überprüfung aller US-Militäreinrichtungen in der Welt vor. US-Verteidigungsminister Chuck Hagel wolle die Sicherheitsvorkehrungen sowie den Zugang zu Stützpunkten unter die Lupe nehmen lassen, sagte ein Vertreter des Pentagon am Dienstag. Hagel hole derzeit bei ranghohen Mitarbeitern Vorschläge ein, um den Rahmen der Überprüfung festzulegen. Die Untersuchung könnte den Angaben zufolge bereits am Mittwoch angeordnet werden.

