Miami (AFP) - (AFP) Die Luxusvilla in Miami, in der 1997 der italienische Modeschöpfer Gianni Versace ermordet wurde, ist für 41,5 Millionen Dollar (rund 31 Millionen Euro) versteigert worden. Das komplett möblierte Anwesen ging am Dienstag an die Investorengruppe VM South Beach LLC, die sich gegen zwei andere Bieter durchsetzte. Die Villa soll nun in ein Hotel umgewandelt werden.

