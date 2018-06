Berlin (AFP) Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Deutsche Studentenwerk (DSW) haben eine rasche Bafög-Reform nach der Bundestagswahl gefordert. In einem am Mittwoch in Berlin vorgelegten Eckpunkte-Papier plädierten sie unter anderem für eine Erhöhung der Hilfen um mindestens zehn Prozent. DGB und DSW sprachen sich zudem für eine Abschaffung der Altersgrenzen beim Bafög aus sowie eine Förderung auch in einem Teilzeitstudium.

