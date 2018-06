Berlin (AFP) - (AFP) Eine Gruppe deutschsprachiger Schriftsteller will am Mittwoch einen Protestbrief gegen die "verschleppte Reaktion der Bundesregierung" auf die NSA-Spähaffäre an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) überreichen. "Zwar haben wir keinen Termin, wir wollen dennoch Einlass begehren", sagte die Schriftstellerin Ulrike Draesner der Nachrichtenagentur AFP. Die Autoren hätten rund 30 Kartons mit etwa 66.000 Unterschriften vorbereitet, die sie am frühen Nachmittag am Kanzleramt übergeben wollten.

