Stuttgart (AFP) Vor der Bundestagswahl blicken einer Umfrage zufolge mehr Deutsche als noch vor einem Jahr optimistisch in die Zukunft. Die Gesamtsituation Deutschlands in den nächsten zwölf Monaten bewerten im dritten Quartal dieses Jahres 39 Prozent der Bundesbürger zuversichtlich, wie aus der am Mittwoch vom Versicherungskonzern Allianz in Stuttgart vorgelegten Zuversichtsstudie hervorgeht. Dies waren demnach zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Wert für September lag zudem nur einen Prozentpunkt unter dem Allzeithoch vom Januar 2011.

