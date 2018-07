Berlin (AFP) - (AFP) Bei der insolventen Baumarktkette Praktiker haben sich Betriebsräte und vorläufige Insolvenzverwaltung nach Angaben der Gewerkschaft Verdi auf die Schaffung einer Transfergesellschaft verständigt. Es sei eine Vereinbarung über die Schaffung einer Transfergesellschaft für 4000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte erzielt werden worden, teilte Verdi am Mittwoch in Berlin mit. Die Vereinbarung gelte für die Beschäftigten in den 130 Filialen des Konzerns unter der Marke "Praktiker", bei denen derzeit der Ausverkauf stattfinde und die geschlossen werden sollen.

