Los Angeles (dpa) - Die neue Komödie mit dem "High School Musical"-Star Zac Efron (25) ist umbenannt worden. Sie heiße jetzt nicht mehr "Are We Officially Dating?" sondern "That Awkward Moment", wie der "Hollywood Reporter" berichtete.

Neben Efron spielen auch Michael B. Jordan (26), bekannt aus der TV-Serie "The Wire", und Miles Teller, 26, ("Footloose") mit. Der Film, in dem es um drei beste Freunde und ihre Probleme mit Frauen geht, soll am 31. Januar 2014 in die US-Kinos kommen.