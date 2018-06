München (SID) - Karl-Heinz Rummenigge hat in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der europäischen Klubvereinigung ECA einen April-Austragungstermin für die Fußball-WM 2022 in Katar ins Gespräch gebracht. "Es ist schon ein Unterschied, ob im November, im Januar oder sogar im April gespielt wird, was auch nicht auszuschließen ist. Im April sind die Temperaturen in Katar durchaus angenehm", sagte der Vorstandsvorsitzende von Bayern München der Sport Bild und machte sich für eine Ausrichtung des WM-Turniers im Frühjahr 2022 stark.

Joseph S. Blatter, Präsident des Weltverbandes FIFA, möchte indes am liebsten November/Dezember 2022 spielen lassen. Michel Platini, der Chef der Europäischen Fußball-Union (UEFA), favorisiert einen Austragungstermin im Januar 2022. Bei der Zusammenkunft der 54 Präsidenten und Generalsekretäre der UEFA-Mitgliedsverbände in Dubrovnik/Kroatien am Dienstag und Mittwoch sollte über eine Termin-Strategie der Europäer hinsichtlich der WM 2022 beraten werden. Rummenigge ist ebenfalls in Dubrovnik anwesend. Am Donnerstag und Freitag tagt das UEFA-Exekutivkomitee mit DFB-Chef Wolfgang Niersbach als Mitglied.

Es soll ein europäischer Lösungsansatz erarbeitet werden. Rummenigge: "Den europäischen Vorschlag wird die UEFA bei der Exko-Sitzung der FIFA präsentieren. Oder darauf einwirken, dass noch keine finale Entscheidung gefällt wird." Die "Regierung des Weltfußballs" tagt am 3./4. Oktober und will angeblich bereits einen neuen Termin für die WM 2022 festlegen. Es mehren sich jedoch die kritischen Stimmen, den Entschluss nicht übers Knie zu brechen.