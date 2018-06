Rom (AFP) Italien hat am Mittwoch mit Spannung das Votum des Senatsausschusses zu einem möglichen Ausschluss des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi aus der Parlamentskammer erwartet. Mit der Abstimmung in dem 23-köpfigen Gremium wurde für den Abend gerechnet. Die Senatoren von Berlusconis Partei Volk der Freiheit (PdL) sind in dem Immunitätsausschuss in der Unterzahl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.