Tokio (AFP) - (AFP) Knapp zwei Wochen nach dem Sieg Tokios im Rennen um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2020 sorgt im Internet ein Video für Furore, in dem ein japanischer Sportlehrer mehrfach einen Schüler schlägt. In der auf YouTube eingestellten kurzen Aufnahme schreit der Volleyballtrainer: "Alber nicht rum, Kind! Verstehst du mich? Du bist dumm!" Binnen 16 Sekunden ohrfeigt er den Jungen 13 Mal. Der Vorfall war am vergangenen Sonntag bei einem Probespiel in Gifu im Zentrum des Landes von einem anderen Schüler mit einer Handykamera aufgenommen worden.

