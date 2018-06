Tokio (AFP) - (AFP) Wer sich nicht zwischen einem Zoobesuch und einer Kunstausstellung entscheiden kann, kann in Japan künftig beides miteinander verbinden. Im Aquarium Hakkeijima Sea Paradise in Yokohama malen in den kommenden Wochen Weißwale vor den Augen des Publikums bunte Bilder, wie eine Sprecherin des Aquariums mitteilte. Zwei Weibchen und ein Männchen, welche die Technik derzeit erlernten, würden ihre neu erworbenen Fähigkeiten täglich abwechselnd vorführen.

