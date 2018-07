Hamburg/Frankfurt (dpa) - Bei der Besetzung ihrer Führungspositionen mit Frauen ist die Lufthansa vergleichsweise weit vorangekommen. Der Luftverkehrskonzern ist unter den 30 Dax-Unternehmen derjenige mit dem höchsten Frauenanteil im Vorstand und auf der Kapitalseite des Aufsichtsrats.

Das berichtete die Zeitschrift "Manager Magazin" unter Berufung auf den aktuellen Index der Initiative "Frauen in die Aufsichtsräte" am Mittwoch. 22,5 Prozent der untersuchten Lufthansa-Posten seien mit Frauen besetzt. Auf Platz zwei folgt die Deutsche Telekom mit 19,3 Prozent. Gar keine Frauen in den obersten Etagen gibt es bei Adidas, Fresenius und Fresenius Medical Care.