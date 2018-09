Dakar (AFP) - (AFP) Der malische Regierungschef Oumar Tatam Ly will Ende November Parlamentswahlen in dem westafrikanischen Staat abhalten. Ly plane, die Wahlen für den 24. November und gegebenenfalls eine zweite Runde am 15. Dezember, sagten Regierungs- und Parteienvertreter am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Mali war im vergangenen Jahr von einem Militärputsch und der Übernahme des nördlichen Landesteils durch Islamisten erschüttert worden. Als die islamistischen Rebellen weiter nach Süden vordringen wollten, intervenierte die französische Armee und stoppte ihren Vormarsch.

