Mailand (dpa) – Wie glamourös Sportswear sein kann, das wird die Frau im Frühjahr/Sommer 2014 erleben. Zumindest wenn sie sich an Gucci orientiert.

Das italienische Traditionshaus lieferte mit seiner Show am Mittwochnachmittag den ersten Glanzpunkt der noch bis einschließlich Montag laufenden Mailänder Defilees "Milano Moda Donna"

Gucci-Designerin Frida Giannini nahm sich Elemente aus der Athletik und arbeitete sie mit hochwertigen Materialien und aufwendigen Techniken völlig neu aus. So kommen Jogginganzüge als fließende, plissierte Kombinationen daher. Netzoptiken, ein Schlüsselelement der Kollektion, fügen sich an schimmernde, beschichtete Flächen und lassen so sehr komplex anmutende Kleider entstehen. Elastische Abschlüsse bändigen hier und da die oft weiten Formen, die sich aus den vielen Kimono-Anleihen ergeben. Die Basisfarbe der neuen Gucci-Mode ist Schwarz, auf ihm formieren sich manchmal raffinierte Ornamente und am Abend funkelnde Pailletten

Dsquared2 hingegen dekorierten ihren Laufsteg am Mittwoch im Stil einer tropischen Strandbar. Dan und Dean Caten, die kanadischen Zwillinge hinter dem Label, hatten sich als zeitliches Motto die 1950er Jahre gewählt. Sie zeigten züchtig geschnittene Bikinis, wadenlange süße Petticoats, Caprihosen zu weiten Jacken und Kurzmänteln. Wem das eine Spur zu brav ist, darf sich an knackig-kurzen Korsagenkleidern erfreuen. Die oft schlichten Formen der Kollektion erhalten zuweilen grafische Musterbilder oder werden mit Pailletten besprenkelt.