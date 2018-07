Gdingen (SID) - Volleyball-Bundestrainer Vital Heynen hat zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Olympiasieger Russland sein 14-köpfiges Aufgebot für die EM in Polen und Dänemark bekannt gegeben. Der Belgier strich Mittelblocker Felix Fischer und Diagonalangreifer Simon Hirsch aus dem Kader. Jochen Schöps, der das erste Spiel am Freitag (17.00 Uhr/Sport1) aufgrund einer Bauchmuskelverletzung auf jeden Fall verpassen wird, führt das junge und zum Teil unerfahrene Team als Kapitän an. In Philipp Collin, Tim Broshog, Björn Höhne, Christian Fromm und Tom Strohbach geben gleich fünf Spieler ihr Debüt bei einem Kontinentalturnier.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) bekommt es in der Vorrunde im polnischen Gdingen noch mit dem Weltranglisten-Neunten Bulgarien (Samstag/15.00 Uhr) und Tschechien (Sonntag/15.00 Uhr) zu tun. Die Sieger der vier Vorrundengruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale in Aarhus/Dänemark, die Zweiten und Dritten spielen in den Play-offs in Danzig und Aarhus die weiteren vier Teilnehmer der Runde der letzten Acht aus. Die Finalrunde findet am 28. und 29. September in Kopenhagen statt.