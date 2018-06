München (dpa) - Apples neues Betriebssystem iOS 7 steht heute (Mittwoch, 18. September) im Lauf des Tages zum Download bereit. Die Software für Smartphones und Tablets bringt eine buntere Optik und zahlreiche neue Funktionen mit.

Allerdings läuft sie nicht auf allen Apple-Geräten, teilte der Hersteller mit: Unterstützt werden alle iPhones ab dem iPhone 4, die fünfte Generation des iPod touch, das iPad mini und alle größeren iPad-Varianten mit Ausnahme des allerersten Modells.

Wichtigstes neues Feature ist das sogenannte Control Center, das der Nutzer mit einer Wischbewegung von der Unterseite des Displays aus aufruft. Anschließend kann er mit einem Klick Schnittstellen wie WLAN und Bluetooth ein- und ausschalten sowie schnell auf wichtige Apps wie die Kamera oder den Taschenrechner zugreifen. Die schon bekannte Nachrichtenzentrale am oberen Displayrand, in der neue E-Mails und andere Benachrichtigungen gesammelt werden, ist nun auch vom Sperrbildschirm der Tablets und Smartphones aus zugänglich.

Überarbeitet wurde auch die Mobilversion des Apple-Browsers Safari, der Webseiten nun im Vollbild anzeigt und eine verbesserte Kindersicherung mitbringt. Sensible Daten wie Passwörter und Kreditkarteninformationen werden im Datendienst iCloud in der sogenannten Keychain abgespeichert. Und die Sprachsteuerung Siri hat jetzt wahlweise eine männliche oder eine weibliche Stimme und kann auf Kommando das Onlinelexikon Wikipedia und Twitter durchsuchen. US-Kunden können mit iOS 7 außerdem auf iTunes Radio zugreifen, in Deutschland steht der Streamingdienst aber aktuell noch nicht zur Verfügung.

Nutzer können ihre Apple-Smartphones und -Tablets entweder am Computer über iTunes oder direkt per WLAN updaten. Die entsprechende Option findet sich in den Geräteeinstellungen unter "Allgemein" und "Softwareaktualisierung". Damit bei einem misslungenen Update keine persönlichen Daten verloren gehen, sollte man vor dem Versionswechsel über iTunes ein aktuelles Backup des Geräts anlegen.