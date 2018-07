Berlin (dpa) - Am Freitag kommt die neue iPhone-Generation in die Läden. In einem Praxistest mit einem von wenigen verfügbaren Testgeräten weltweit, mussten das Top-Modell 5s und das bunte Einsteiger-iPhone 5c beweisen, ob sie die Versprechungen von Apple erfüllen können. Außerdem steht das neue Betriebssystem iOS 7 am Mittwochabend für iPhone-Besitzer zum Download bereit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.