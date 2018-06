Washington (AFP) Für den Fall eines diplomatischen Scheiterns im Konflikt um Syriens Chemiewaffen behalten sich die USA weiter einen Militärschlag vor. An der Stationierung der US-Kriegsschiffe im östlichen Mittelmeer werde sich vorerst nichts ändern, sagte Verteidigungsminister Chuck Hagel am Mittwoch in Washington. Die US-Streitkräfte seien bereit, einen Befehl von Präsident Barack Obama auszuführen.

