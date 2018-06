Ottawa (dpa) - Nach dem schweren Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Bus in Kanada ist die Zahl der Toten auf sechs gestiegen. Zudem seien 30 Menschen verletzt worden, teilte ein Sprecher der Rettungskräfte mit. Etwa zehn von ihnen schwebten noch in Lebensgefahr. Fünf der Opfer starben direkt an der Unglücksstelle, ein weiteres später im Krankenhaus. Bei dem Unglück war in der kanadischen Hauptstadt Ottawa ein Personenzug in einen Doppeldecker-Bus gerast, der gerade einen Bahnübergang überquerte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.