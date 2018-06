Offenbach (dpa) - Am Donnerstag gibt es vor allem an den Küsten und in der Osthälfte noch einzelne Schauer. Ansonsten wird es wolkig, teils heiter und trocken, bevor am späten Nachmittag im Nordwesten Regen einsetzt.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 Grad im mittleren Bergland und bis 18 Grad am Rhein, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Der Wind weht mäßig, im Bergland und an der Nordseeküste in Böen auch stark bis stürmisch aus Nordwest bis West.

In der Nacht zum Freitag fällt von Westen her zeitweise Regen. Am längsten trocken bleibt es noch im Südosten, hier beginnt es erst in der Früh zu regnen. Im Westen klingen die Regenfälle dann wieder ab. Es kühlt auf Werte zwischen 13 Grad auf den Nordseeinseln und 5 Grad im Bergland ab.