New York (dpa) - Das Konsolenspiel "Grand Theft Auto V" hat mit einem Umsatz von mehr als 800 Millionen Dollar am ersten Verkaufstag einen neuen Rekord aufgestellt. Das teilte der Spieleverlag Take-Two Interactive mit.

Die neue Ausgabe des Action-Games, in dem der Spieler wieder in die Rolle eines Gangsters schlüpft, war am Montag für die Spielekonsolen Playstation 3 und Xbox 360 in den Handel gekommen.

Nicht nur für Take-Two, auch für die Spielebranche markiert "GTA V" eine Rekordmarke. Zuletzt hatte die jüngste Folge des Ego-Shooters "Call of Duty", eines der populärsten Titel aus dem Hause Activision, am ersten Tag im Handel 500 Millionen Dollar eingefahren. Zum Vergleich: "Avatar", der bisher erfolgreichste Hollywood-Film, der 2009 als spektakulärer 3D-Streifen in die Kinos kam, spielte eine Milliarde Dollar ein - allerdings innerhalb von 17 Tagen.

Um den erwarteten Ansturm zu bewältigen, hatten viele Läden am Erstverkaufstag bereits um Mitternacht geöffnet. Manche Online-Händer wie etwa Amazon in Großbritannien hatten das Spiel allerdings schon vor dem offiziellen Start an die Fans gebracht - sehr zum Missfallen des Spieleverlags. Man werde untersuchen, wie es dazu kommen konnte, erklärte Take-Two dem Games-Dienst "Gamesindustry".

Die umgerechnet 600 Millionen Euro Umsatz wurden erzielt, noch bevor das Spiel in Japan und Brasilien in den Handel gekommen ist, betonte Take-Two. Das Spiel bekam bislang fast ausschließlich positive Kritiken. In hochwertiger Grafik spielt das Geschehen in nahezu realistisch wiedergegebenen Städten in den USA.

In "GTA V" kann der Spieler in die Rolle von drei zur Auswahl stehenden Figuren schlüpfen. Aufgabe ist es, verschiedene Missionen eines Gangster-Bosses zu erledigen und sich zum Beispiel mit Autodiebstählen durch die kriminelle Szene der fiktiven Stadt zu bewegen. Es gibt auch einen Online-Modus, in dem Spieler ihren eigenen Charakter erschaffen und parallel zum Spielgeschehen agieren können.

"GTA V" hat seinen Vorgänger weit übertroffen. Im Jahr 2009 hatte "Grand Theft Auto IV" in der ersten Woche 500 Millionen Dollar eingespielt. Allerdings lagen auch die Entwicklungskosten der neuen Folge in der Liga eines Hollywood-Blockbusters. Der zu Take-Two gehörende schottische Spiele-Entwickler Rockstar North steckte in "GTA V" der "Financial Times" zufolge rund 170 Millionen Pfund (gut 200 Mio Euro).

