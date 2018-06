Bonn (AFP) Für durchschnittlich knapp 16 Minuten mussten deutsche Haushalte im vergangenen Jahr auf Strom verzichten. Die sogenannte Versorgungsunterbrechung habe 2012 für Endverbraucher im Schnitt 15,91 Minuten betragen, teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag in Bonn mit. Der Wert war etwas höher als in den Vorjahren: 2011 war der Strom für durchschnittlich 15,31 und 2010 für 14,90 Minuten ausgefallen, wie die Behörde erklärte. Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung hierzulande liege damit weiter "auf einem hohen Niveau".

