Frankfurt/Main (AFP) Nach der Entscheidung der US-Notenbank zu ihrer weiteren Geldpolitik hat der Deutsche Aktienindex (Dax) auf einem neuen Rekordhoch eröffnet. Das Leitbarometer der Deutschen Börse in Frankfurt am Main notierte am Donnerstag zu Handelsbeginn bei 8735,11 Punkten und damit 1,15 Prozent im Plus. In London lagen die Kurse am Morgen 1,23 Prozent höher. In Paris eröffnete die Börse 1,32 Prozent im Plus.

