Straßburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat der deutschen Justiz Versäumnisse und Verzögerungen bei der Überprüfung einer Sicherungsverwahrung vorgeworfen. Deutschland habe damit gegen das Grundrecht auf Freiheit verstoßen, befand das Straßburger Gericht am Donnerstag. Dem Kläger - einem 54 Jahre alten Sexualstraftäter, der in Berlin in Sicherungsverwahrung einsitzt - muss Deutschland nun 5000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

