Berlin (AFP) - (AFP) Wenige Tage vor der Bundestagswahl hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich erneut gegen das Werben der FDP um Zweitstimmen von Unionsanhängern gewandt. Stattdessen sollten diese "beide Stimmen der CDU" geben, schreibt Merkel in einer am Donnerstag vorgestellten Postwurfsendung zum Wahlkampf-Endspurt, die in einer Auflage von 5,3 Millionen Euro bundesweit an Haushalte verteilt wird. In dem Schreiben wirbt Merkel auch noch einmal für ihre Politik.

