Berlin (AFP) SPD und Grüne haben empört auf Briefe privater Krankenkassen zur Bundestagswahl am Sonntag reagiert, in denen sich die Unternehmen gegen die von der Opposition geforderte Bürgerversicherung wenden. Die an viele privat Versicherte verschickten Briefe seien "ein beispielloser Versuch der Wählerbeeinflussung durch private Konzerne", sagte Grünen-Chefin Claudia Roth der "Süddeutschen Zeitung" vom Donnerstag.

