Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa bestellt knapp 60 neue Flugzeuge für ihre Langstreckenflotte. Das Unternehmen wolle insgesamt 59 Maschinen ordern, davon 25 vom europäischen Hersteller Airbus und 34 vom US-Rivalen Boeing, teilte die Lufthansa am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Das Volumen der Bestellung belaufe sich auf umgerechnet 14 Milliarden Euro.

