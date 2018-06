Brüssel (AFP) - (AFP) NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die Aussage des iranischen Präsidenten Hassan Ruhani begrüßt, dass der Iran keine Atomwaffen herstellen will. "Ich bin sehr erfreut über die letzten Äußerungen der neuen iranischen Führung", sagte Rasmussen am Donnerstag in Brüssel. "Ich denke, es ist im Interesse des Iran, auf die internationale Gemeinschaft zuzugehen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.