Brüssel (AFP) - (AFP) In der Debatte um Atomkraft in Europa haben mutmaßliche Äußerungen von EU-Energiekommissar Günther Oettinger Wirbel verursacht. Oettinger hatte laut der "Süddeutschen Zeitung" vom Donnerstag im März diesen Jahres in vertraulichem Rahmen über Neubauten von Atomreaktoren gesprochen. Um diese finanzierbar zu mache, müsse jedoch "eine sensible Umgehung oder pragmatische Anpassung des Beihilferechts" vorgenommen werden, zitierte das Blatt den deutschen Kommissar.

