Athen/Piräus (dpa) - In Griechenland liegen die Nerven blank. Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras hat die Rechtsextremisten im Land nach der Tötung eines linken Aktivisten scharf angegriffen.

"Wir werden den Epigonen der Nazis nicht gestatten, das soziale Leben zu vergiften", sagte Samaras. "Die Demokratie ist viel stärker, als ihre Feinde sich vorstellen können." Politische Differenzen seien nicht mit Gewalt und schon gar nicht mit Blut zu lösen. Der in der Nacht zum Mittwoch von einem Rechtsradikalen erstochene Aktivist und Rapper Pavlos Fyssas (Künstlername "Killah P.") wurde bei Piräus beigesetzt.

Der Tod des 34-jährigen Aktivisten hat eine erregte Debatte über die Grenzen der Demokratie und die Verfassungskonformität einzelner Parteien ausgelöst: Ein Abgeordneter der regierenden Konservativen warf dem oppositionellen Bündnis der radikalen Linken (Syriza) vor, nicht mehr auf dem Boden der Verfassung zu stehen. Die zweitgrößte Parlamentspartei beschuldigte die Konservativen im Gegenzug, das Klima seit Monaten anzuheizen, indem sie Syriza mit der neonazistischen "Chryssi Avgi" (Goldene Morgenröte) gleichsetze.

Die rechtsextreme Partei selbst leugnet jede Verstrickung in die Tat. Der 45-jährige, geständige Täter sei nicht einmal Mitglied der "Chryssi Avgi" gewesen. Allerdings kursieren diesem Dementi zum Trotz im Internet Fotos und Videos, die ihn auf Parteiveranstaltungen zeigen. Man habe den Mordanschlag vom ersten Moment an scharf verurteilt, sagte ein Parteisprecher im Parlament.

Als die Syriza am Donnerstag im Parlament eine Schweigeminute einlegen wollte, schloss sich die "Chryssi Avgi" dem Antrag an. Die Linke zog diesen daraufhin zurück. Die Schweigeminute wurde schließlich am Nachmittag nachgeholt, als die Fraktion der "Chryssi Avgi" abwesend war.

Die rechtsextreme "Chryssi Avgi" ist ein Kind der griechischen Finanz- und Wirtschaftskrise. Bei den Parlamentswahlen 2012 wurde die einstige Splitterpartei auf knapp 7 Prozent katapultiert und ist mit 18 Abgeordneten im 300 Sitze zählenden Parlament vertreten. In Umfragen liegt sie derzeit bei 13 Prozent. Die Partei leugnet den Holocaust. Ihre Mitglieder grüßen mit dem Hitlergruß. Wiederholt wurden Übergriffe auf Ausländer und politische Gegner mit der Partei in Verbindung gebracht.

Zugleich legt eine Streikwelle einen Teil des öffentlichen Lebens in Griechenland lahm. Am Donnerstag ging der zweitägige Streik im öffentlichen Dienst unter dem Motto "Dauerkampf gegen die Sparpolitik" zu Ende. Von dem Streik gegen den geplanten Stellenabbau waren vor allem Behörden und Grundschulen sowie Krankenhäuser und die Justiz betroffen.

Andere Gruppen wie die Gymnasiallehrer streiken noch bis einschließlich Freitag weiter. Die Gewerkschaften wollen bis zum Wochenende über das weitere Vorgehen entscheiden. Bis Ende 2014 sollen 15 000 Staatsbedienstete entlassen werden, davon 4000 noch in diesem Jahr.