Mumbai (AFP) Nach der Gruppenvergewaltigung einer jungen Fotografin in Indien sind am Donnerstag die fünf mutmaßlichen Täter vor Gericht angeklagt worden. Den vier erwachsenen Verdächtigen wurde vor einem Gericht in Mumbai neben Vergewaltigung unter anderem auch Freiheitsberaubung, Zerstörung von Beweisen und Verschwörung vorgeworfen, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Ein zur Tatzeit Minderjähriger wurde vor ein Jugendgericht gestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.