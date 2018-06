Ottawa (AFP) Das Foto einer kanadischen Jugendlichen, die sich im April wegen Cybermobbings das Leben genommen hatte, ist auf Facebook in einer Werbeanzeige für eine Kontaktbörse aufgetaucht. Als er die Bilder seiner Tochter Rehtaeh in der Werbeanzeige gesehen habe, habe er zuerst gedacht "Macht Ihr Euch über mich lustig?", sagte Glen Canning am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

