Wien (dpa) - Ein Familiendrama lässt die Polizei in Wien rätseln: In einer Wohnung im Bezirk Ottakring haben Beamte die Leichen zweier Mädchen im Grundschulalter gefunden. Die Mutter sprang aus dem Fenster, sagte eine Polizeisprecherin. Sie starb nach ORF-Informationen an ihren Verletzungen. Nähere Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Kinder hätten keine von außen erkennbaren Verletzungen, so die Sprecherin. In der Wohnung sollen noch zwei weitere Kinder wohnen, von ihnen wie auch dem Vater fehlt jede Spur.

