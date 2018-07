New York/Berlin (dpa) - US-Sängerin Miley Cyrus (20) hat sich mit "Wrecking Ball" an die Spitze der US-Single-Charts geschwungen, wie das Billboard Magazine am Mittwoch bekanntgegeben hat.

Cyrus hatte jüngst Zeit mit mehreren umstrittenen lasziven Auftritten in knapper Bekleidung für Aufsehen gesorgt - unter anderem mit einem gewagten Ritt auf einer Abrissbirne im Video zu "Wrecking Ball". In den US-Charts katapultierte sie sich von Platz 22 an die Spitze.

Die 20-Jährige reagierte mit einer Twitter-Nachricht, in der sie auflistet, welche Charts sie gerade anführt.

Miley Cyrus' Tweet