Washington (dpa) - In zwei zufällig entdeckten Autowracks in einem See im US-Bundesstaat Oklahoma hat die Polizei Überreste von sechs Leichen gefunden. Es könnte sich um seit Jahrzehnten Vermisste handeln. Wie US-Medien berichteten, versuchen die Behörden nun, die Skelette mittels DNA-Proben zu identifizieren. Bei den in dem Camaro gefundenen Überresten könnte es sich um drei seit 1970 vermisste Teenager aus dem Ort Sayre handeln, berichtet die "Daily Elk Citian". Der andere Wagen könnte in Verbindung mit dem Verschwinden von drei Menschen in der nahe gelegenen Ortschaft Canute im Jahr 1969 liegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.