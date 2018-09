Bad Hersfeld (dpa) - Im Amazon-Versandzentrum in Bad Hersfeld wird wieder gestreikt. Seit der Frühschicht hätten sich Mitarbeiter des Internethändlers vor den Toren des Versandlagers versammelt, um höhere Löhne zu fordern, sagte Mechthild Middeke von der Gewerkschaft Verdi.

Der Streik soll noch bis Samstag dauern. Middeke rechnet damit, dass sich 400 bis 600 Mitarbeiter am Streik beteiligen werden. Insgesamt hat Amazon in Bad Hersfeld rund 3300 Beschäftigte.

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Arbeitsniederlegungen in deutschen Amazon-Standorten, weil Verdi einen Tarifvertrag nach Konditionen des Einzel- und Versandhandels fordert. Amazon orientiert sich hingegen nach eigenen Angaben an Tarifen der Logistikbranche. Parallel zum Bad Hersfelder Standort wird das Versandzentrum in Leipzig bestreikt.

