Leipzig (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Belegschaft der Amazon-Versandzentren in Leipzig und Bad Hersfeld zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Mit Beginn der Frühschicht sollen die Amazon-Mitarbeiter heute ihre Arbeit niederlegen. Mit dem Ausstand an beiden Standorten will die Gewerkschaft Druck auf den US-Versandriesen ausüben. Sie fordert einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels. Amazon lehnt das ab und orientiert sich bei der Bezahlung an der Logistikbranche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.