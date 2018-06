Chicago (AFP) In den USA darf ein Baby namens Messiah - Messias auf deutsch - weiter so heißen. Das entschied ein Richter im Bundesstaat Tennessee am Mittwoch, wie örtliche Medien berichteten. Er hob damit die Entscheidung der Vorinstanz auf, wonach der Name Messiah "ausschließlich Jesus Christus vorbehalten" sei. Die Richterin Lu Ann Ballew hatte den Eltern im August außerdem vorgehalten, dass ihr Kind mit diesem Namen viele Probleme bekommen könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.