Ljubljana (SID) - Nach dem Aus im Viertelfinale gegen Litauen bei der Basketball-EM in Slowenien bangt Italien um die Teilnahme an der WM im kommenden Jahr. Der zweimalige Europameister verlor am Freitag in Ljubljana auch das Platzierungsspiel gegen die Ukraine 58:66 (34:35) und spielt nun am Samstag gegen Serbien um Platz sieben und damit das letzte zu vergebene Ticket für die Endrunde in Spanien. Das Team von US-Trainer Mike Fratello ist mit dem Sieg bereits qualifiziert.

Der gegen Litauen mit 22 Punkten überragende NBA-Profi Marco Belinelli enttäuschte im Team von Trainer Simone Pianigiani mit nur sieben Zählern. Für die Ukraine, Gastgeber der EM 2015, avancierte Eugene Jeter mit 20 Punkten zum Topscorer. Sollte Italien auch gegen Serbien verlieren, bliebe nur die Hoffnung auf eine der vier Wildcards. Über diesen Weg könnte auch die in der Vorrunde gescheiterte deutsche Mannschaft ein Ticket erhalten.