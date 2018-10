Wallau (AFP) Rund 500 Ikea-Beschäftigte haben am Freitag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bei einem zentralen Aktionstag vor der Deutschlandzentrale des Konzerns in Wallau bei Wiesbaden für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. "Ikea verdient in Deutschland gutes Geld", sagte Sprecher Ulrich Dalibor in Wallau. "Das ist auch in Ordnung. Aber dafür verlangen die Beschäftigten auch abgesicherte Arbeitsplätze."

