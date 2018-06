Moskau/ (AFP) Nach der Erstürmung eines Greenpeace-Schiffs durch russische Sicherheitskräfte schleppt der Grenzschutz den Eisbrecher "Arctic Sunrise" in die Hafenstadt Murmansk. Der Kapitän sei bereits befragt worden, doch sollten in Murmansk umfassende Ermittlungen eingeleitet werden, sagte eine Sprecherin des Grenzschutzes der Region von Murmansk, einem Ableger des Geheimdienstes FSB, am Freitag der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Bis zur Ankunft dauere es etwa drei Tage.

