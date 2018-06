Besançon (AFP) Die Morddrohungen gegen Lehrer und Schüler einer jüdischen Schule in Südfrankreich sind vermutlich von einem jungen Mann gekommen, der nach Einschätzung der französischen Ermittler auf dem Wege zum Islamisten ist. Der 20-Jährige aus einer aus Nordafrika stammenden Familie habe aber keine feste Verbindung zu islamistischen Netzwerken, hieß es am Freitag aus Ermittlerkreisen im ostfranzösischen Besançon. Der Mann hatte per Telefon die Drohungen gegen die Schule in Toulouse gerichtet, vor der im März 2012 der islamistische Attentäter Mohamed Merah drei Kinder und einen Lehrer erschossen hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.