Köln (SID) - Für die deutschen Fußball-Fans ist die Rekordablöse für Real Madrids walisischen Neuzugang Gareth Bale absurd. In einer repräsentativen Umfrage des Nürnberger Marktforschungsinstitutes puls im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) gaben 87 Prozent der Befragten an, ein Fußballspieler könne niemals 100 Millionen Euro wert sein. Diese Summe hatte der spanische Rekordmeister an Tottenham Hotspur überwiesen. Nur fünf Prozent sind gegenteiliger Meinung.