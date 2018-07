New York (dpa) - Kurz vor der traditionellen Steuben-Parade der Deutsch-Amerikaner in New York hat Bürgermeister Michael Bloomberg eine besondere Beziehung nach Deutschland offenbart.

"Ich hatte einmal eine Freundin in Mannheim", sagte der 71-Jährige der Nachrichtenagentur dpa. "Aber das ist lange, lange her, das war in einem anderen Leben. Sie ist vermutlich längst Großmutter."

Der Einfluss der Deutschen auf New York sei unübersehbar: "In der ganzen Stadt finden Sie überall Spuren von Deutschen." Auch wenn sie als Volksgruppe nicht so präsent seien, hätten die Deutschen New York und Amerika enorm geprägt. Die Steuben-Parade findet an diesem Samstag statt.