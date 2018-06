Neu Delhi (AFP) - (AFP) Ein Elefant hat in Indien einen britischen Touristen zu Tode getrampelt. Wie die indische Nachrichtenagentur PTI am Freitag meldete, ereignete sich das Unglück am Donnerstag in der Nähe des Urlaubsorts Masinagudi im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu. Nach Polizeiangaben war der 69-Jährige vollständig darauf konzentriert, Aufnahmen von einem Elefanten in einem Fluss zu machen, so dass er Warnungen von anderen Touristen überhörte.

