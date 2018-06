Neu Delhi (AFP) Nach dem brutalen Lynchmord an seiner Tochter und deren Freund hat ein Vater in Indien keinerlei Reue gezeigt. "Ich habe nichts Unrechtes getan, sondern nur eine Schuld getilgt. Ich würde es wieder machen", zitierten die indischen Medien am Freitag den Hundezüchter aus dem nordindischen Bezirk Rohtak. Nach Angaben der Polizei hatten der Mann und weitere Familienangehörige das Paar am Mittwoch nach seiner Flucht aus dem Dorf erschlagen, um "die Ehre der Familie und des Dorfes wiederherzustellen".

