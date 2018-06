Leipzig (dpa) - Angehörige, Freunde und Weggefährten haben Abschied von dem Schriftsteller Erich Loest genommen. Rund 300 Menschen kamen zur Trauerfeier in die Leipziger Nikolaikirche. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung würdigte den Ehrenbürger der Stadt als Mann, dem Freiheit und Selbstbestimmung bis zuletzt wichtig gewesen seien. Loest war am 12. September aus dem Leben geschieden. Er starb nach dem Sturz aus einem Fenster der Uniklinik Leipzig. Nach der Trauerfeier wurde der Sarg nach Mittweida überführt, Loests letzter Wille, in seiner Geburtsstadt begraben zu werden.

