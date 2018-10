Herning (SID) - Titelverteidiger Serbien ist mit einer peinlichen Niederlage in die Volleyball-EM in Polen und Dänemark gestartet. Zum Auftakt der Gruppe C im dänischen Herning unterlag der WM-Dritte Außenseiter Slowenien mit 1:3 (25:20, 23:25, 22:25, 19:25).

Belgien und Frankreich hingegen feierten zum Einstand klare Siege. Die Belgier schlugen Weißrussland in der Gruppe A mit 3:0 (25:22, 25:20, 25:16), Frankreich setzte sich in der Gruppe B 3:0 (25:20, 35:33, 28:26) gegen die Slowakei durch. Die deutsche Auswahl hatte im polnischen Gdingen Olympiasieger Russland sensationell 3:0 (25:20, 25:23, 25:19) geschlagen und die Tabellenführung in der Gruppe D übernommen.